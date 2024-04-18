محمد بوشريح يكشف مشكلات "الواحة" بـ"أرض السماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفنان الجزائري محمد بوشريح عن عمل فنّي جديد وهو فيلم الواحة لأول مرة يتم تصويره في صحراء الصعيد ويتناول عدة قصص عن مشكلات المجتمع وقصص واقعية في البدوى وحل سلبيات، وشرح الصراع ومدى خطورته على المُجتمع.

في ذات السياق كشف الفنان محمد بوشريح عن مشاركته في فيلم "ارض السماء"، حيث أوضح "بوشريح" في تصريحات تليفزيونية، بأنه يقدم شخصية شاب قرر أن يصور الفليم ويبتعد عن فكرة الكوميدي، بعدما وقع في عدة مشكلات مختلفة بسبب اختياره في كل مرة.

وأشار "بوشريح"، إلى أن العمل من المنتظر بدء تصويره خلال أيام، لافتًا إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول مشاكل المُجتمعية.

وأوضح الفنان محمد بوشريح أن العمل يتناول عدة قصص عن مشكلات الواحه الواقعية وكيفية حلها، ومدى خطورته على الـمُجتمع، ويتناول حالات تظهر حجم المشكلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذا الموضوع.