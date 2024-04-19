"المحاصيل الحقلية" تكشف المساحة المصرح بزراعتها في موسم الأرز الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن المساحة المستهدف زراعتها من الأرز خلال الموسم الحالي.

وقال "عمار"، لمصراوي، إن المساحة المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم الحالي والتي يتم تحديدها سنويًا بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الري والموارد المائية تبلغ 1.47 مليون فدان موزعة على محافظات زراعة الأرز الحزام الشمالي للدلتا.

وأوضح أن مصر تكتفي ذاتيًا من محصول الأرز بزراعة 1.3 مليون فدان تنتج حوالي ٥ ملايين طن أرز شعير، مشيرًا إلى أنها مساحة كافية لتغطية استهلاك مصر المحلي من المحصول وهي كمية كافية لتغطية الاستهلاك المحلي.

وعن سبب زيادة أسعار الأرز بالأسواق مع وجود فائض في الإنتاج، أكد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن المساحة التي تم زراعتها بالأرز للموسم الماضي تجاوزت 1.6 مليون فدان أنتجت ما يقارب ٦ ملايين طن أي بزيادة كبيرة عن احتياجات السوق المحلية موضحًا بأن السبب وراء أزمة ارتفاع سعر الأرز هو وجود بعض الممارسات الاحتكارية من قبل التجار وبعض المزارعين مما يؤدي إلى قلة المعروض وزيادة السعر بشكل غير مبرر وغير منطقي.

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