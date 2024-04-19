أخبار مصر

جثة و15 مصابا في حادث ميكروباص الصف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، مساء الخميس.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع الجنوب إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى طريق الكريمات بعد نفق الودي بـ3 كيلو مترات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين بالفحص المبدئي أن ميكروباص انحرف عن مساره ما أدى إلا انقلابه وسقوط حالة وفاة و15 مصابا.

نقل المصابون إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وإيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا