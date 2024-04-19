جثة و15 مصابا في حادث ميكروباص الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، مساء الخميس.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع الجنوب إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى طريق الكريمات بعد نفق الودي بـ3 كيلو مترات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين بالفحص المبدئي أن ميكروباص انحرف عن مساره ما أدى إلا انقلابه وسقوط حالة وفاة و15 مصابا.

نقل المصابون إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وإيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.