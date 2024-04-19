شكرا لقرائتكم خبر عن 50 قرشا للرغيف وزن 25 جراما.. تطبيق خفض سعر الخبز الحر من الأحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مؤشرات إيجابية أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن أسعار السلع فى الأسواق، وأعلن خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء انخفاض 27% فى أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى انخفاض أسعار السلع إلى 30% خلال الفترة المقبلة.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%، مؤكدا أن تطبيق خفض أسعار الخبز الحر سيبدأ من يوم الأحد المقبل.

ويصل سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما لـ جنيه ونصف وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا.

أما الفينو زنة 35 جراما سيكون بجنيه ووزن 70 جراما سيكون بجنيه ونصف.