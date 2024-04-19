شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات والمستندات لاستخراج جواز السفر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم قطاع الجوازات فى وزارة الداخلية خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، في إطار التحول الرقمي، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلى على المواطنين داخل مقار الجوازات، المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة ومن تلك الإجراءات:

1- بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.

2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.