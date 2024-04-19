يسري عبدالله والفيتوري يناقشان قصص (لارا) لأشرف الصباغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستأنف منتدى المستقبل للفكر والإبداع، نشاطه الأدبي والنقدي في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، بتدشين المجموعة القصصية (لارا ) للقاص والروائي الدكتور أشرف الصباغ.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت مجموعة ( لارا ) حديثا عن دار (روافد ) بالقاهرة، ٢٠٢٤.

وأشرف الصباغ كاتب وباحث ومترجم صدر له العديد من الأعمال الإبداعية، من بينها: "قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية"، مجموعة قصصية– دار النهر- القاهرة 1996، "خرابيش"، مجموعة قصصية عن دار النهر، القاهرة 1997.

- "العطش"، مجموعة قصصية، عن دار سما القاهرة 1997، (طبعة ثانية– هيئة قصور الثقافة، القاهرة 1999)، "مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري"، رواية - دار "الدار"، القاهرة 2006.

- "رياح يناير"، رواية عن دار العين، القاهرة 2014، "صمت العصافير العاصية"، مجموعة قصصية عن دار العين، القاهرة 2014، "شرطي هو الفرح"، رواية عن دار الآداب، بيروت، 2017، "كائنات الليل والنهار"، رواية، دار العين، القاهرة 2019، "حبيبتى طبيبة العيون السيريالية"، مجموعة قصصية، بتانة، القاهرة ٢٠٢٢، "أبواب مادلين"، دار روافد، القاهرة.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي، "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".