الجاني أحرق ضحيته وهو صائم.. 43 ثانية من الرعب (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

43 ثانية التقطتها كاميرات مراقبة وثقت جريمة مروعة ارتكبها مسجل خطر في حق رب أسرة، أحرقه في وضح النهار تحت أنظار المارة لتضحى الواقعة حديث الساعة في شوارع كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

قبل 4 أيام استقبل أحد المستشفيات محمد مشرف شاكر مصابا بحروق من الدرجة الأولى، لتخطر نقطة الشرطة مسؤولي إدارة شرطة النجدة لوجود شبهة جنائية.

تحريات المباحث بينت أن المصاب الستيني تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وآخر فعاقبه بالحرق إذ سكب عليه مادة سريعة الاشتعال "بنزين" ثم أضرم فيه النيران وسط الشارع.

الأهالي هرعوا بنقل الرجل -المحب لـ"آل البيت" ويداوم على زيارة الأضرحة- إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه قبل أن يفارق الحياة بعد 72 ساعة متأثرًا بإصابته ويلقى ربه وهو صائم.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه ضباط مباحث كرداسة بسرعة ضبط المتهم خاصة بعد انتشار الفيديو الذي بثه ابن الضحية مرفقًا بتعليق "عايز حق أبويا".

مأمورية أمنية استهدفت المتهم عامل خردة مقيم بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة وأقر بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.