الحكومة تكشف حقيقة عودة عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدر مجلس الوزراء، بيانا توضيحا اليوم، بشأن تداول فيديو يتضمن قرارًا لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب البيان، فإن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يتضمن قرارًا لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣.

وأوضح مجلس أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي.

وناشد مجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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