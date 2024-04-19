الإفتاء توضح متى تسقط فدية الصيام عن المريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كـتب- علي شبل:

متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إنه إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم بسبب مرض مزمن، وكان مع ذلك متعسِّرًا ماديًّا بحيث يكون إخراج الفدية مما يشقُّ عليه، أو عِبئًا زائدًا على حاجته الأساسية ومَن يعول فلا يقدر عليه، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.

اقرأ أيضًا:

ما دليل عقوبة رجم الزاني المحصن وهي لم ترد بالقرآن؟.. عالم أزهري يرد

خاصية عجيبة في خواطر الإمام الشعراوي.. يكشف عنها أمين الفتوى (فيديو)

طفلة تفاجئ أمين الفتوى بـ4 أسئلة عن الصلاة والقرآن.. والشيخ يرد (فيديو)

الإفتاء توضح هل يجب تبييت النية في صيام الست من شوال