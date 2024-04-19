شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الفرنسية تعتقل مشتبه فيه هدد بتفجير القنصلية الإيرانية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات الفرنسية من اعتقال شخصا داخل القنصلية الإيرانية في العاصمة باريس، هدد بتفجير نفسه، وكان يحمل قنابل وسترات ناسفة.

ودفعت السلطات الفرنسية، بقوات من الجيش للسيطرة على رجل اقتحم القنصلية الإيرانية في العاصمة باريس وهدد بتفجير نفسه داخلها، وفق فيديوهات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، إن رجلا هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في العاصمة باريس، لافتة إلى أن الشرطة تحاول السيطرة على الموقف.

وذكرت قناة أوروبا 1 نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية، أن رجلاً متحصن حاليًا في مبنى القنصلية الإيرانية في الدائرة السادسة عشرة بباريس، ويرتدي حزاماً ناسفاً ويهدد بتفجيره. كإجراء أمني، وبأمر من مقر شرطة باريس، تم قطع خط المترو رقم 6 وتم تطويق المنطقة.