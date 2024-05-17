بكري: اتحاد القبائل العربية ليس تكرارا لتجربة الدعم السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

فندّ الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، المزاعم التي يرددها البعض حول أن اتحاد القبائل العربية هو تكرار لتجربة قوات الدعم السريع بالسودان، مؤكدًا أن اتحاد القبائل العربية يخضع لمواد الدستور المصري وقانون الجمعيات الأهلية، كما أن الاتحاد لا يقبل بانضمام أي شخص يخالف القانون، والاتحاد ليس كيانًا مسلحًا ولن يكون كذلك، وليس كيانًا حزبيًا ولا يطمح أن يؤدي هذا الدور.

وأضاف مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج "بتوقيت مصر"، علي قناة "بي بي سي نيوز عربي"، ومن تقديم الإعلامية نسمة السعيد: أريد أن أقول لمن يزعمون أن اتحاد القبائل العربية هو تكرار لتجربة قوات الدعم السريع بالسودان بجملة واحدة: "مصر ليست مثل أي دولة أخرى، وهي أكبر من أن يظهر بها ميليشيات مسلحة أو كيانات موازية للدولة.. واتحاد القبائل العربية كيان وطني مساند وداعم للدولة".

وأشار المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إلى أن الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، له دور وطني لا يستطيع أحد إنكاره، والجميع يعرف أنه ساند ووقف خلف الجيش في محاربة الإرهاب، ورفض العروض والإغراءات التي عرضها عليه خيرت الشاطر، وقت أن كانت جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم، وأستطاع أن يوحد جميع قبائل سيناء تحت راية واحدة ليقفوا جميعًا ضد أعداء الوطن.