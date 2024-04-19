النار اشتعلت في سيارة.. التفاصيل الكاملة لـ حادث التجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي، وانقلاب إحدى السيارات واشتعلت بها النيران، بالقرب من نفق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والسيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وجار تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر من غرفة عمليات النجدة بفحص بلاغ مصادمة 3 سيارات ووجود مصابين وانقلاب سيارة واشتعالها بطريق الشهيد تجاه الحي السادس دائرة القسم.

على الفور انتقل رجال الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ورفع حطام الحادث من نهر الطريق.

وتم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.