لتوصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلي.. تحويلات مرورية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عينت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية، بالتزامن مع توصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلي بجنوب مدينة نصر بداية من مساكن المسبك الآلي وصولًا لمحور شنزو آبي بالقاهرة.

جاء ذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع مشروع توصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلي بجنوب مدينة نصر بداية من مساكن المسبك الآلي، وصولًا لمحور شنزو آبي على ثلاث مراحل يتم خلالها تنفيذ أعمال الغلق الكلي بمرحلتين للاتجاه القادم من محور شنزو آبي وتحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر وذلك لمدة ثلاثة أشهر ليلًا ونهارًا اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 20/4/2024م.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.