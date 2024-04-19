الداخلية تكشف تفاصيل منشور ادعى صاحبه سرقة الدراجات النارية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصور ادعى خلاله صاحب الحساب قيام أحد الأشخاص بسرقة الدراجات النارية بالفيوم "بصفة متكررة".

بالفحص تبين قيام صاحب الحساب بتاريخ 27 مارس الماضي بالإبلاغ عن سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة أول الفيوم؛ حيث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية)، وأرشد عن الدراجة النارية المشار إليها وتم إعادتها لمالكها، ولم يُستدل من الفحص على قيامه بسرقة دراجات نارية أخرى، كما لم يتبين تقديم أية بلاغات في هذا الشأن.