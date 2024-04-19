"عصام" يطلب تطليق زوجته: "بتولد كل سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -فاطمة عادل:

تقدم "عصام. ف"، 36 سنة، سائق، برفع دعوى قضائية ضد زوجته، يطلب فيها تطليقها لتعرضه للضرر، مبرراً طلبه: "متجوز من 7 سنين وعندي 5 أطفال.. مراتي بتولد كل سنة".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1774 لسنة 2023، بإنه تزوج من "رشا. ح"، 34 سنة، ربة منزل، زواج تقليدي بعد ترشيحها من الأهل وجدها بشوشة، وملتزمة دينياً، وخلال السنة الأولى من الزواج أنجبت طفلتها، "شهد"، و اكتملت فرحتنا بها.

يكمل "عصام": وجدتها بعد الزواج مهملة ولا تحافظ على نفسها كأي سيدة متزوجة بل تترك نفسها بالنسبة لزيادة الوزن، وكلما مر على الإنجاب 40 يوما أجد زوجتي تخبرني بالخلفة التالية.

يشكو عصام زوجته لأسرتها: "لم يلحق بالإنفاق على زوجته وظل يبحث عن عمل إضافي حتى يلبي طلباتها، وتحدث معها للتوقف عن الخلفة بتناول عقاقير طبية لكنها رفضت ورفعت صوتها بكلمات غريبة قائلة: "عاوزني أبطل خلفه وتتجوز عليا".

يختتم"عصام": دخلنا في مشادة كلامية تطورت لشجار لعدم فهمها غير المقبول، وإصرارها على تنفيذ تفكيرها الغريب، جعلتني أقوم بضربها، وبعدها تركت البيت بالأطفال ونقلت أقامتها لمنزل أهلها.

بعد يأس الزوج لجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها، بعد اختلاق الخلافات دون سبب ورفضها الطلاق بكل الطرق، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.