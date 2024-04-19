شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس ممثلى الجنوب ينتخب السفير محمد إدريس لعضوية مجلس إدارة المركز ممثلا عن قارة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب مجلس ممثلى مركز الجنوب، بالتزكية، السفير محمد إدريس لعضوية مجلس إدارة المركز، ممثلاً عن القارة الإفريقية، وذلك خلال اجتماعه الرابع والعشرين.



وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن وفود الدول الأعضاء رحبوا، خلال اجتماع مجلس إدارة المركز، بانضمام السفير محمد إدريس لعضوية المجلس.



كما أثنت وفود الدول، على سيرته الذاتية الثرية وخبراته المتميزة فى العمل الدولى والإقليمى متعدد الأطراف؛ بما يجعله إضافة مهمة لعمل المركز.