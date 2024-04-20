الداخلية تداهم بؤرتين إجراميتين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
داهم ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بؤرتين إجراميتين تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.
لتقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر البؤرتين شديدى الخطورة سبق اتهامهم بالعديد من القضايا وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – 3 كيلو جرام لمخدر البودر – 9 كيلو جرامات لمخدر الهيروين – 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وشملت المضبوطات (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - بندقية خرطوش – 5 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سيارة - 5 ميزان حساس).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16,5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.