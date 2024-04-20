"الكهرباء" تكشف تفاصيل المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية "APUA" وبنك التنمية الإفريقي، المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والمزمع عقده خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2024 بمدينة شرم الشيخ.

المنتدى يستهدف حشد الوزراء الأفارقة المعنيين بالكهرباء والطاقة المتجددة للدول أعضاء APUA ورؤساء مرافق الكهرباء الإفريقية وممثلي تجمعات الطاقة الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين وذلك لطرح ومناقشة القضايا المهمة الخاصة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء والتصنيع المتكامل الإقليمي ومشروعات الربط الكهربائي وسوق الكهرباء الإفريقية الموحدة.

وتتضمن أجندة المنتدى، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، إقامة منتدى الحوكمة والقيادة لمرافق الكهرباء، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحدة، والمنتدى الوزاري بالإضافة إلى تنظيم معرض على هامش المنتدى للشركات المصرية والعالمية والمصنعين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.