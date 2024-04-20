4 سيدات وراء اختطاف عامل وتصويره في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة احتجاز أحد الأشخاص بشقة سكنية والتعدي عليه بالمنيا.

كان مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، تلقى بلاغًا بقيام بعض السيدات باحتجاز أحد الأشخاص داخل شقة سكنية بدائرة المركز.

بالفحص تبين قيام (4 سيدات وطالب – مقيمين بدائرة المركز) باستدراج (عامل – مقيم بدائرة المركز) لشقة سكنية ملك إحداهن وقاموا بالتعدي عليه عقب تقييده لوجود خلافات بينهم وتصويره.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبرفقتهم المجني عليه وتبين إصابته بجرح بالوجه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، وبحوزتهم ( 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو بالواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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