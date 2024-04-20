قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الزمالك ودريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تشغيل قطار كل 4:30 دقيقة غدا الأحد بالتزامن مع مباراة الزمالك ودريمز الغاني.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل: سيتم توفير قطار كل 4:30 دقيقة من أجل توصيل المشجعين بشكل أسرع والاستمتاع بالمباراة.

كما سيتواجد فريق خدمة العملاء بالمحطات لاستقبال المشجعين بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

واختتمت الشركة: مواجهة قوية بالقاهرة.. اركب الخط الأخضر الثالث لمحطة الاستاد في أسرع وقت علشان تشجع نادي الزمالك المصري ضد دريمز الغاني غدًا في استاد القاهرة.