لأول مرة.. الداخلية تطلق خدمات جديدة بـ "الجوازات" (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، اليوم السبت، افتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتي ستارز – داندي مول) لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.. ويختصوا بتلقي طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للاختصاص المكاني لإقامة ذوي الشأن.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

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