تفاصيل تهديد شاب لمدير سابق بماركت شهير بفيديوهات مخلة بالشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، شخصاً إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتهديد مدير سابق بماركت شهير وشغل منصب رئيس بأحد الأندية الصغيرة في محافظة الجيزة سابقاً، بفيديوهات مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه كتابةً بإفشاء ونسبة أمور مخدشه بشرفه بأن أرسل له رسائل نصية مستخدماً هاتفه المحمول عبر تطبيق "الواتساب" مهدداً إياه بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع - مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغاً نقدياً قدره مائتان وخمسون ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم حصل من المجني عليه على مبالغ مالية قدرها مائة وعشرون ألف جنيهاً، بطريق تهديده بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة.

وأنشأ المتهم واستخدم حساباً خاصاً بتطبيق "الواتساب" على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين وتعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

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