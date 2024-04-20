أعلاف مغشوشة.. ضبط مصنع أدوية بيطرية محظورة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مصنع لتصنيع الأدوية البيطرية من مواد محظورة ومغشوشة في المنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بمحافظة المنوفية، لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية باستخدام مكونات ومواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة العقاقير والأدوية البيطرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول و المدير التنفيذي وعُثر داخل المصنع على 869 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية "بدون ترخيص" وجميعها من مواد مجهولة المصدر -375 كيلو جرام مادة خام لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية والمحظور تداولها - 3,620 طن مواد خام لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية مجهولة المصدر وبدون ترخيص.

كما عثر على 2 طن منتج نهائي "لمركزات أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات كبرى - 15,5طن مواد خام تُستخدم فـى تصنيع وإنتاج مركزات الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى العرض على النيابة العامة.