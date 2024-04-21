حريق داخل منزل أمام مكتب بريد أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل عقار بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل أمام مكتب البريد.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني بالعقار المكون من 3 أدوار وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

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