من بني سويف لأطفيح.. رحلة سقوط لصوص الموتيسكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مسجل خطر وعاطل كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية سقطا في قبضة مباحث اطفيح جنوب الجيزة.

قوة أمنية بقيادة المقدم محمد مختار رئيس المباحث ألقت القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية لحيازتهما فردي خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات إضافة إلى دراجة نارية "بدون لوحات " مُبلغ بسرقتها.

المتهمان اعترفا بحيازتهما للسلاحين الناريين بقصد الدفاع، وأضاف أحدهما بسرقة الدراجة بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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