بالصور.. انقلاب مقطورة مواد غذائية أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري كثافات مرورية إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى منطقة ميدان لبنان، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث وسط حالة من التكدس المروري.

انتقلت الخدمات المرورية، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة نقل "مقطورة" محملة بكمية من المواد الغذائية أعلى الطريق الدائري.

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