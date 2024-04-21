عبدالمنعم إمام للحكومة: نحتاج تأمينا ضد ممارسات الحكومة "علشان النور ميقطعش مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رحب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة قانون التامين الموحد بالانعقاد في القاعة العملاقة في المقر الجديد، مضيفا: أذكر نفسي وزملائي النواب أن المشروعات العملاقة تحتاج إلى مراقبة ومحاسبة عملاقة وإلا هنخبط في حيطة عملاقة.

وأعلن عبدالمنعم موافقته على قانون التأمين، موضحا: أرجو من هيئة التأمينات الاجتماعية لمراجعة قانونها وحساباتها الاكتوارية، لأنه بهذا القانون سيكون هناك شركات كثيرة بالسوق بتعمل وثائق تأمين للمعاش بتدي مبالغ أضعاف مضاعفة كمكافأة نهاية خدمة وكمعاش بالمقارنة باللي بتاخده التأمينات.

وقال إما: كنت أتمنى إن الحكومة تضع نوعا آخر ضمن تأمينات الأشخاص وهو تأمين ضد ممارسات الحكومة علشان النور ميتقطعش مرتين في اليوم ولا المواطن يصحى الصبح يلاقي نفسه فقد نصف قيمه ثروته علشان الحكومة قررت تعوم، واعتقد إن وجود وثيقه زي ده كفيل بأن حجم التأمين في مصر يزيد من ١% إلى ما يتجاوز ٩٩%.