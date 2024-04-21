حُكم قضائي ضد التيك توكر إنجي حمادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس البلوجر إنجي حمادة سنة مع الشغل بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ظهرت إنجي حمادة كمقدمة برنامج على قناة تلفزيونية شهيرة قبل أن تتجه إلى تقديم محتوى عبر منصة "تيك توك بالتعاون مع مقدم محتوى شهرته "كروان مشاكل" في الواقعة المعروفة بـ"فيديو المطبخ"، وممارستهما حركات منافية للآداب العام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما آنذاك بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتحريض بالإغراء على الدعارة عبر نشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية بالمجتمع.

وقال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد "حمادة" إن التحقيقات لا زالت جارية في واقعة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

وكانت النيابة أحالت المتهم للجنايات بتهمة حيازة مخدر التامول.

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