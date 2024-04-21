شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. حار نهارا على أغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.