حار نهاراً.. الأرصاد تُعلن طقس الاثنين ودرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية والشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، وجود نشاط للرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والغربية، وتكون سرعة الرياح من 30 إلى 38 كم في الساعة.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل غدا على القاهرة 33 درجة والوجه البحرى ومدن القناة 33 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء 25 درجة.