مكافحة المخدرات تحبط صفقة بـ3.6 مليون جنيه في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضرباته الأمنية الناجحة؛ إدراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة.
معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتجار عاطلين -لهما معلومات جنائية- فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 30 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش و3 كيلو جرامات لمخدر الآيس "شابو" تقدر قيمتها بـ3.6 مليون جنيه.