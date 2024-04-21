مكافحة المخدرات تحبط صفقة بـ3.6 مليون جنيه في السويس

معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتجار عاطلين -لهما معلومات جنائية- فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012