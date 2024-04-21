"خلصوا عليه في الشارع".. تفاصيل مشاجرة انتهت بجثة شاب بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة المرج جريمة قتل راح ضحيتها شاب على يد أشقاء طليقة شقيقه، بعد مشاجرة بينهم.

البداية بوقوع مشادة كلامية بين سيدة وطلقيها تسببت في مقتل شقيقه، بعد تطور المشادة إلى مشاجرة حادة بالأيدي بين شقيقي السيدة وطليقها وشقيقه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص جراء مشاجرة نشبت بين شقيقه وطليقته تدخل على إثرها شقيقا الأخيرة وتعديا على المتوفى وشقيقه حتى وقعت الجريمة.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحدوث الواقعة وارتكاب الجريمة جراء مشاجرة بين شقيقتهما وطليقها وشقيقه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.