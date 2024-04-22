جدل لا ينتهي.. لميس الحديدي تُطالب بضوابط لتغطية جنازات المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علَّقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل الذي تجدَّد مؤخرًا بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية عقب وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني.

وأعربت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عن استيائها من اشتعال الجدل في كل مرة يحدث فيها جنازة لشخصية معروفة، مشيرة إلى أن الجدل المتكرر لا ينتهي بين دور الصحفيين وحرمة الميت أو بالأحرى الاحترام الواجب تجاه عائلة المتوفى التي تعاني من حزن شديد.

وعبرت "الحديدي" عن تفهمها لمشاعر أحمد السعدني في يوم صعب مثل جنازة والده والرغبة في أن يحترم حزنه دون أن يتم تصويره ونقله إلى الجمهور، وفي المقابل، أشارت إلى أهمية دور الصحفيين الشباب في أداء واجبهم من خلال تغطية الأحداث والتقاط الصور.

وعلقت على البيان الصادر عن نقابة المهن التمثيلية بشأن عزاء الراحل صلاح السعدني، مشيرة إلى أن هناك توترًا وجدلًا بين النقابتين وبين حق الصحفيين في أداء واجبهم ووضع القواعد المناسبة للتغطية الصحفية، كما أكدت على أهمية احترام خصوصية الأسرة ومشاعرها، في حين يتعين أيضًا احترام قواعد العمل الصحفي.

وشددت على ضرورة وجود قواعد واضحة وبروتوكولات تحترم خصوصية الناس وحزنهم، مع مراعاة قواعد العمل الصحفي، ودعت إلى ضرورة التباحث ممثلي النقابتين معًا والتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع.