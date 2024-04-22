أمام المحكمة.. مرتضى منصور يزعم: الزمالك بيضيع وهتلاقي جواه بانجو وحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار مرتضى منصور، اليوم الإثنين، أمام المحكمة الإدارية العليا، إن وضع نادي الزمالك الحالي محزن جد.

وأضاف مرتضى منصور خلال نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي: "النادي بيضيع وهتلاقي جوه دلوقتي بانجو وحشيش"، وفق زعمه.

وحضر المستشار مرتضى منصور، أمام المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والذي يحمل رقم 21023 لسنة 70 بمجلس الدولة.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

اقرأ أيضا:

قبل نظر الطعن.. كيف قتلت شيماء جمال وسر جملة "إعملنا شاى"؟

مرتضى منصور أمام مجلس الدولة: الزمالك ضيع 16 بطولة في شهرين

الضحكة الأخيرة.. أشلاء أب وأطفاله الثلاثة على قضبان السكة الحديد بالبدرشين