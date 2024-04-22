جُثة وسكين مُدمم.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بدائرة القسم وعثر بجواره على (سلاح أبيض به آثار دماء).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (عامل رخام - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجني عليه مستخدماً السلاح الأبيض، واستولى على (مبلغ مالي خاص بالمجني عليه وهاتفه المحمول) ولاذ بالهرب بالسيارة، تم بإرشاده ضبط "الميكروباص" وكذا الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.