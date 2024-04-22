أخبار مصر

جُثة وسكين مُدمم.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق بالإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بدائرة القسم وعثر بجواره على (سلاح أبيض به آثار دماء).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (عامل رخام - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجني عليه مستخدماً السلاح الأبيض، واستولى على (مبلغ مالي خاص بالمجني عليه وهاتفه المحمول) ولاذ بالهرب بالسيارة، تم بإرشاده ضبط "الميكروباص" وكذا الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا