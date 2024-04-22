حظر نشر الصور.. مقترح برلماني بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم صباح اليوم، النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.

وبحسب بيان: جاء نص المقترح في كل الأحوال بحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة.. ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل فان الحق في الخصوصية يعني أنه "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه".