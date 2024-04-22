كيف يحافظ مريض الكلى على صحته خلال فترة الحج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

في أغلب الأحيان، تكون هناك الكثير من الحالات المرضية بين الحجاج المصريين المسافرين لأداء فريضة الحج بالسعودية، وهو ما يتطلب معه الأمر العديد من النصائح والإرشادات ومتابعة حالتهم الصحية من قِبل أعضاء البعثة الطبية للحج.

من بين هذه الفئات أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة مرضى الكلى، ومن ثم في حالة السماح بالسفر لأداء مناسك الحج بعد استشارة الطبيب، يجب اتباع عدد من النصائح وفق وزارة الصحة، والتي تشمل:

1. حمل الأدوية الموصوفة بكميات كافية وحفظها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه

2. مراجعة أقرب بعثة طبية عند حدوث أي اضطرابات بالجسم مثل النزلات المعوية أو عدوى المسالك البولية

3. تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة منعًا لفقدان السوائل والأملاح من الجسم

4. عدم الإكثار من تناول البروتينات واللحوم حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين

وسبق أن حددت وزارة الصحة، الأمراض غير المصرح لأصحابها بالسفر لأداء فريضة الحج خلال موسم 2024، حيث من بينها مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

كما تشمل الأمراض: مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وأعلنت أنه يتم إجراء الكشف الطبي طبقًا للنموذج الذي تمَّ التوافق عليه والتحاليل اللازمة للكشف الطبي هي: صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد، تحليل وظائف كلى، أشعة عادية على الصدر.

وقالت الوزارة في اشتراطاتها، إنه من الواجب الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي، حيث يستلزم الأمر وجود شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي.

وأوضحت أنه يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد عن 5 سنوات.

ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل محافظة، وأوصت الوزارة بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفتت الوزارة توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

كما أشارت لوجود عدد من مكاتب التطعيم الدولية بكل محافظة للحصول على التطعيمات اللازمة للحج.