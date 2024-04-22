شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن توفير حزمة مزايا وإقراض ميسر للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان - سوق الأحمدية الحضارى بمحافظة أسوان والذى يجرى الانتهاء منه لنقل العمالة غير المنتظمة بالمناطق المجاورة له، حيث تم توفير كافة سبل التأمين والحماية المدنية داخل السوق الجديد.

ويضم سوق الأحمدية الحضارى 88 باكية ومقام على مساحة ألفى متر مربع، ويسعى لجمع العمالة غير المنتظمة المتواجدة فى المنطقة بمكان واحد، فى إطار عملية التنظيم التى تعمل عليها المحافظة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن توفير حزمة من المزايا الاجتماعية والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة، وغيرها من المزايا والخدمات التى تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة.