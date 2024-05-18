كشفت خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى، أسماء السياري، ملابسات مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات لفتاة غير محجبة.

وقالت السياري خلال مقطع فيديو: ” قبل لا أنام شفت الفيديو قلت أوه صدق هذي البنت في الفيديو تشبهني أخذت الفيديو ونزلته عندي على أساس أن الردود بتكون OMG مرة تشبهك ونمت”، مشيرة إلى أنها نشرت صورة عروس تشبهها في قت سابق.

وتابعت: ” الفيديو حصد على برنامج العصفور 2 مليون مشاهدة، وفي السناب شات حصد 7 أو 8 مليون مشاهدة”. وأردفت: ” يعني الفيديو حقق حوالي 8 مليون مشاهدة وأنا نايمة 8 ساعات فقط “.

وأشارت إلى أن زوجها نشر صورة للتوضيح وكتب عليها “هذي مو أنا”، وتساءلت: ” وش هالدراما اللي صارت بسبب الفيديو”.

كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أثارت ضجة.. شاهد أسماء السياري تكشف ملابسات نشرها لفيديو لها بدون حجاب عبر حسابها على سناب شات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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