شبلونة طباعة وأختام.. ضبط سائق يروج محررات رسمية مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سائق؛ لاتهامه باصطناع وتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية أفادت قيام (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (لاب توب يحتوي على نماذج محررات رسمية- طابعة -3 براويز خشبية "شبلونة للطباعة بمقاسات مختلفة " تُستخدم فـي وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق عليها 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات وكذا 3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مُقلدة عن طريق الاصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.