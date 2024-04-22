حُكم قضائي ضد 45 متهمًا بقضية تهريب أدوية السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة 6 متهمين بالحبس 3 سنوات وبراءة 39 آخرين في اتهامهم بتهريب أدوية السرطان للخارج.

وكانت نيابة التهرب الضريبي، أحالت 45 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميًا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.

وكشفت تحقيقات أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، عن أنه وردت معلومات بشأن اتجار متهمة- تاجرة ملابس- بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداوله.

كما أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها وآخرين، كونهم مقيمين بدولة فرنسا ويعملون بها ويقومون بإدخالها البلاد، إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر، وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لتسلم بعض من تلك العقاقير، وبمرافقتها للقائه؛ أمكن ضبطه حال تسليمها بعضا من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين.