خبير مناخ: التغيرات المناخية تهدد المحاصيل.. نصائح للمزارعين لتجنب الكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، من مخاطر التغيرات المناخية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة على الزراعة، داعيًا المزارعين إلى اتخاذ خطوات وقائية لتجنب إلحاق الضرر بمحاصيلهم.

أكد الدكتور أبو المعاطي، أنّ التغيرات المناخية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة يُشكلان خطرًا كبيرًا على الزراعات، حيث يُمكن أن يُؤدّيا إلى تلف المحاصيل وانتشار الأمراض والحشرات.

وحذر أبو المعاطي المزارعين من رشّ المبيدات والأسمدة خلال هذه الفترة، مُشيرًا إلى أن ذلك قد يُسبّب احتراق أوراق النباتات وأزهارها.

أوصى أبو المعاطي بزيادة جرعات الري كبديل لرشّ المبيدات والأسمدة، وذلك للمساعدة في حماية المحاصيل من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، على أن مركز البحوث الزراعية يبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع المزارعين لتخفيف آثار التغيرات المناخية على الزراعة.

...