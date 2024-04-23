جمال يطلب تطليق زوجته: "مراتي عاملالي بلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "جمال. ح"، 32 سنة، صاحب سنترال ومحلات بيع لعب الأطفال، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر منها، مبرراً طلبه: "دخلت على الفيسبوك لقيت مراتي عاملالي بلوك".

يقول الزوج فى دعواه التي حملت رقم 1979 لسنة 2022،إنه تعرف على زوجته بعد ترشيحها من الأهل ووجدها متعلمة وبشوشة محترمة وصاحبة قرار، وافقت على الخطبة وخلال 7 أشهر فقط تم الاتفاق على الزفاف وانتقلاً للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

أضاف "جمال": عشنا حياة زوجية سعيدة لم يشوبها الخلافات نهائياً حتى لاحظت على زوجتي في الفترة الأخيرة من زواجنا بأنها لم تترك هاتفها نهائيا، وكلما تحدثنا سوياً ترفع صوتها وتترك المنزل وتفر هاربة لمنزل أهلها دون عودة حتى أقوم بالنزول لمصالحتها بدون أسباب.

حاولت تركها فترة طويلة بمنزل أهلها حتى تتعلم خطأها وتعود لمنزلها لكنها لم تمتثل لذلك، فذهبت لمصالحها، وحين عادت طلبت تفحص هاتفها فاكتشفت حالات على الواتساب لم أشاهدها من قبل وإنها "عاملالي بلوك"، وعندما واجهتها هربت من المنزل.

لجأ الزوج الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفع دعوى تطليق للضرر منها لاستحالة المعيشة معها، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.