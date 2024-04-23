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تخصص في الحشيش.. الجنايات تعاقب ديلر العجوزة بالسجن 6 سنوات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم محمد.ص"، 29 سنة، أحرز مواد مخدرة وأحرز سلاح أبيض "شفرة - موس" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، واتخذ من منطقة العجوزة وكرا لترويج نشاطه على زبائنه.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم 4 قطع لجوهر الحشيش المخدّر وهاتف محمول ومبلغ مالي و"شفرة – موس"، وبمواجهته اعترف حيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة والأداة للدفاع عن تجارته الآثمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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