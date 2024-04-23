قرار قضائي بشأن استئناف مدير حملة الطنطاوي على حبسه سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أوقفت محكمة جنح المطرية استئناف محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي على حكم حبسه تعليقيا لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، بحسب محاميه بلال حبيب.

كان دفاع "أبو الديار" طلب رد هيئة المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد.

تتضمن الإجراءات تقديم مذكرة لمحكمة الاستئناف بأسباب الرد، مصحوبة بطلب تعيين دائرة أخرى لاستكمال نظر الاستئناف المقام منه على حكم حبسه سنةً في تلك القضية.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة "الطنطاوي"، ومدير حملته محمد أبو الديار (غيابي) سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، مع حرمان الأول من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، كما عاقبت 21 من أعضاء الحملة - محبوسين - بالحبس سنة مع الشغل.

يُحاكم في القضية "الطنطاوي" - حضوري بتوكيل - ومنسق حملته "أبو الديار" - غيابي -، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا.

الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.