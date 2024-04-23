رئيس"القومي للمرأة": تقديم عروض خاصة بالتراث سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عزم المجلس الاستمرار في تقديم عروض خاصة بالتراث سنويا وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث الموافق 18 أبريل من كل عام، لافتة إلى أن المجلس سيبدأ العمل على تسجيل الحرفة السيناوية وحرف سيوة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس بمشاركة عضواته وأعضائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة جهوده وأنشطته خلال الفترة الماضية، وبحث خطته المستقبلية .

وأشارت مايا مرسي إلى ردود الأفعال الإيجابية والمشجعة التي وردت للمجلس حول الحدث الختامي للمشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية - العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر"، والذي نظمه المجلس مؤخرا بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) "تلّي شندويل".

وأوضحت أن اهتمام المجلس بإحياء التراث وبالأخص حرفة التلي بدأ مع الدكتورة العظيمة الراحلة فرخندة حسن خلال فترة توليها منصب الأمينة العامة للمجلس عام 2000 .

وأعلنت رئيس المجلس الانتهاء من بناء مقر جديد لفرع المجلس بمحافظة الوادي الجديد، موضحة أنه جار العمل على بناء مقرات جديدة لفروع المجلس بعدد من المحافظات خلال العام القادم .

واستعرضت أهم إنجازات مبادرة "مطبخ المصرية" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي نفذها المجلس خلال شهر رمضان الكريم ، حيث تم تدريب 13347 سيدة مصرية على إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة ، كما تم تجهيز 324 ألفا و 624 وجبة إطعام غذائية كاملة من خلال توفير 50 مطبخا مجهزا بالمعدات والمدربين الخبراء في مجال إدارة المطابخ الكبرى في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم توزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجا في قرى مبادرة حياة كريمة خلال شهر رمضان، موجهة الشكر إلى كل من ساهم في نجاح مبادرة "مطبخ المصرية" وإدخال البهجة والسرور على أطفال وأسر كاملة خلال هذا الشهر المبارك.

وأشارت رئيس المجلس إلى أحدث إصدارات المجلس وهو كتاب بعنوان "حصاد المجلس القومي للمرأة في 10 سنوات 2014-2023" موضحة أنه يستعرض جهود المجلس في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات.

وبحث الاجتماع التكليفات الرئاسية للحكومة خلال احتفالية يوم المرأة المصرية 2024 ، وأنشطة اللجان وخطة عملها خلال الفترة القادمة.