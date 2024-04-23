تريليون جنيه.. كيف تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات في الموازنة الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إلى بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وحصل الخليج 365 علي نص البيان المالي للحكومة الذي يعرضه وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم، وتضمن استهداف الدولة وضع استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للدخول بدلًا من الدولة في تمويل الاستثمارات العامة.

وجاء في بيان الموازنة، أن الاستثمارات العامة تباطأت بما في ذلك المشاريع القومية وهو أمر ضروري لاستراتيجية الدولة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للدخول بدلًا من الدولة في تمويل الاستثمارات العامة، حيث تستدعي الضغوط الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الطلب في سوق الصرف الأجنبي، وتعد إدارة الاستثمارات العامة أمرًا أساسيًا لتحقيق التناسق في السياسات الكلية.

ووفق البيان، أعلنت الدولة عن إجراءات لتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتي اكتملت بنسبة 70 % أو أقل أو لها مكون دولار، وفي ضوء ذلك، تم تخفيض تمويل استثمارات أجهزة الموازنة العامة في النصف الثاني من العام المالي 2023-2024، وتم تأجيل أية مشروعات جديدة.

وأوضح البيان، أنه من المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام لتصل 202-2025 نحو 49 % مقارنة بتقديرات العام المالي 2023-2024؛ لتصل جملة المخصصات إلى 496 مليار جنيه مقابل تقديرات محدثة لإجمالي الاستثمارات العامة 2023-2024 والتي تقدر بنحو 334 مليار جنيه.

وأشار البيان، إلى أن تلك الزيادة مدفوعة في الأساس باستثمارات ممولة ذاتيًا وتتوقف على توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الخزانة، حيث أن نحو 44 % من الاستثمارات هي ممولة ذاتيًا، وعلى الجانب الآخر، فإن الاستثمارات الممولة من الخزانة ترتفع بنحو 13 % فقط من النتائج المتوقعة للعام المالي 2023-2024، والتي حققت إنخفاض بنسبة 19 % في مارس 2023.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، لمراقبة إجمالي الاستثمارات العامة بشكل أفضل، القرار رقم "739" لسنة 2024، والذي يلزم جميع الجهات العامة بالإبلاغ عن الاستثمارات السنوية المتوقعة إلى لجنة على المستوى الوزاري يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويشير القرار أيضًا إلى أن الحد الأقصى المستهدف لقيمة إجمالي الاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة وبدون استثناء لأي جهة خلال العام المالي 2024-2025، يبلغ تريليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات