رئيس سلامة الغذاء: ملتزمون بتوفير بيئة مواتية للاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة تنظيمية للأغذية تدعم حماية المستهلك؛ بما في ذلك توفير بيئة مواتية للاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية في مصر.

جاء خلال مشاركته في افتتاحية الدورة الـ 54 للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة، المنعقدة في مدينة شنج دو- الصين مندوبًا لمصر في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي "الكودكس".

وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن مصر كانت - ولا تزال - داعماً قوياً لعملية وضع المواصفات والقواعد الفنية الدولية الملزمة للأغذية، تحت رعاية هيئة الدستور الغذائي.

وأشار إلى أهمية الدستور الغذائي كمصدر صنع القرار القائم على العلم والأدلة؛ وهو المرجع الموثوق به لجميع الدول، مضيفا "نستخدم في مصر، مرجعية الكودكس؛ كمصدر لقراراتنا المتعلقة بتحديد متطلبات استخدام المضافات الغذائية المسموح بها والمتاحة للبيع في مصر سواء المستوردة أو المنتجة محليا".

وأضاف أنه بالنظر إلى أهمية قطاع الأغذية والأغذية الزراعية لاقتصادنا - وهو المصدر الرئيسي للعمالة في البلاد ومولد رئيسي للدخل - تقع على عاتقنا كهيئة سلامة الغذاء المصرية مسؤولية إصدار قرارات ترتكز على العلم والأدلة، تكون داعمة ومحفزة للمستثمرين.

ووجه رئيس الهيئة، الشكر لحكومة جمهورية الصين الشعبية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وجميع أعضاء الدستور الغذائي ومراقبيه على مساهمتهم الفعالة في تطوير ودعم النظام العالمي للدستور الغذائي.

وعلى هامش اجتماعات "الكودكس" المنعقدة حاليا في مدينة شنج دو- الصين، من المقرر أن يلتقي د. طارق الهوبي، د. فان يونج شيانج مدير قسم معايير سلامة الأغذية وتقنيات التفتيش بالمعهد الوطني للتغذية وسلامة الأغذية في الصين؛ لبحث أوجه التعاون بين الهيئتين في مجال تقييم المخاطر والآلية المتبعة بالمعهد لإصدار اللوائح الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء وأساليب التفتيش المتبعة بالصين.