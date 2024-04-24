مشيرة خطاب: ما يحدث في غزة "عرّى الأمم المتحدة أمام العالم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في قطاع غزة "عرّى" مصداقية الأمم المتحدة أمام العالم وقوض من مصداقية القانون الدولي، مبينه أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي وإسرائيل تفرض سيطرتها على الكل.

وأضافت خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك تحدٍ سافر من سلطة الاحتلال واستهانة بالدور الرائع الذي قامت به محكمة العدل الدولية، قائلة: "عندما يقرر مجلس الأمن إدخال بعثة أو الجمعية العامة تقوم بأخذ قرار، تقوم إسرائيل برفض جميع القرارات، ولا يوجد من يوجه لها أي إدانة"، مشددة بأنه لا يجب أن نفقد الثقة في حقوق الإنسان بسبب خروقات الاحتلال.

وأوضحت أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تثبت أنها بمثابة إبادة جماعية، مؤكدة بأن الموقف مقلق وينطوي على عدوان سافر.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك تحرك على المستوى الوطني والدولي ولا نفرط في التمسك بحقوق الإنسان.