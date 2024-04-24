إجازة عيد تحرير سيناء.. "مياه الجيزة": 10 ضوابط يجب مراعاتها خلال هذا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وضع عدد من الضوابط للعاملين بها خلال يوم إجازة عيد تحرير سيناء الذي أقره رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت "الشركة"، بحسب منشور لها، أن الضوابط التي يجب مراعاتها من العاملين بشركة مياه الشرب بالجيزة، كالآتي:

* رفع درجة الاستعداد للطوارئ إلى الحالة القصوى لمواجهة أية مشاكل في الشبكات والصيانات، خلال يوم العطلة.

* يستمر العمل بغرف الطوارئ والخط الساخن يوم العطلة وتكون جاهزة لاستقبال البلاغات ونهوها.

* على رؤساء القطاعات الفنية ومديري العموم التأكيد التام على سير العمل ونهو الشكاوي في حينها.

* رفع درجة الاستعداد للمعدات وسائقيها والتأكد من صلاحيتها للتحرك في أقل وقت ممكن.

* يستمر العمل بنظام الورادي كالمعتاد "نظام تسليم وتسلم".

* بالنسبة للعمالة خارج الوردي من المهندسين والفنيين والعمالة الحرفية، يتم التواجد أثناء يوم العطلة، طبقًا لما يحدده رئيس القطاع المختص.

* يستمر عمل المحصلين والعاملين بالقطاع التجاري وفقًا لتعليمات رئيس القطاع التجاري المختص.

* يتولى القطاع التجاري تنظيم العمل بمراكز شحن العدادات الإلكترونية خلال يوم العطلة.

* يتم التوقيع بالحضور والانصراف في يوم العطلة في الدفاتر المنفصلة المعدة للتوقيعات أيام الراحة الأسبوعية والعطلات، عدا المواقع التي تعمل بها منظومة التوقيع الإلكتروني وفي هذه الحالة يتم التوقيع بالبصمة.

* يتم صرف يوم العطلة بأجر أو منح يوم عوضًا عنه.

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